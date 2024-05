Reprodução: TV Globo Incêndio começou no subsolo, segundo os bombeiros

Duas pessoas morreram em um incêndio na madrugada desta sexta-feira (3) em uma pousada na Asa Sul, em Brasília. A pousada fica na quadra 705, na W3 Sul.

De acordo com a Polícia Militar, um homem foi preso e levado para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, por suposto envolvimento no incêndio.

Segundo os bombeiros, as chamas começaram no subsolo da pousada e logo subiram para os três andares do edifício, que foram tomados pela fumaça. Os corpos das duas vítimas foram encontradas no primeiro andar.

Os socorristas disseram ainda que a pousada tem pelo menos 30 quartos e estava com mais de 20 moradores e hóspedes.

Vítimas

As vítimas eram dois homens que não conseguiram escapar a tempo do incêndio. Segundo os bombeiros, eles foram encontrados em dois banheiros. Um dos homens estava mais perto da janela e outro na retaguarda.

O major dos bombeiros, Marcelo Abreu Afonso, afirmou ao g1 que, dentro dos quartos, os materiais inflamáveis ajudaram a espalhar o fogo mais rápido.

"O cenário é de ocorrência ainda em andamento, não descartamos a possibilidade de encontrar várias vítimas, pois são várias unidades habitacionais. Portas de madeira, forro de madeira, temos uma carga de material combustível muito grande neste local", disse o major, durante a ação dos bombeiros na madrugada.

