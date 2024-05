Reprodução Twitter Rio Guaíba atingiu seu maior nível





Na noite desta sexta-feira (3), dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos revelaram que o Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, alcançou o maior nível de elevação já registrado em toda a história do estado.

A água atingiu a marca de 4,77 metros, superando as cheias históricas de 1941, quando o nível chegou a 4,76 metros. Essa elevação representa uma ameaça de rompimento dos diques de proteção em Porto Alegre.

De acordo com previsões de técnicos do governo estadual, o volume do Rio Guaíba deverá alcançar os 5 metros nos próximos dias, intensificando ainda mais o risco de inundações e danos às áreas próximas ao rio.

Como consequência direta desse cenário, o Aeroporto Internacional Salgado Filho teve suas operações suspensas por tempo indeterminado.

O governador Eduardo Leite (PSDB-RS) se pronunciou sobre a situação, destacando que os sistemas de proteção instalados em Porto Alegre e na Região Metropolitana estão sendo colocados à prova pelas condições extremas do rio. No entanto, ele ressaltou que não há garantias de que essas estruturas suportarão a pressão das águas.

Leite informou que medidas de contingência estão sendo adotadas, como o uso de blindados do Exército e sacos de areia para conter regiões em que há risco iminente de rompimento das barreiras de proteção.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul já confirmou a morte de 39 pessoas e o desaparecimento de outras 68 em todo o estado devido às tempestades.

As chuvas intensas que iniciaram na última segunda-feira (29) continuam a castigar a região, deixando milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas.

O cenário permanece crítico, com previsões de mais chuvas nos próximos dias, o que pode agravar ainda mais a situação das áreas afetadas pelas inundações.

