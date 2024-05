Wikimedia Commons Vista aérea da cidade de São Paulo

A onda de calor que passa pelo Brasil pode fazer com que São Paulo registre a tarde mais quente da história para o mês de maio. Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a máxima prevista para a tarde desta quinta-feira (2) na capital paulista é de 33°C - a última vez que os termômetros registraram uma temperatura muito acima da média para esta época do ano foi em maio de 2010, quando marcaram 31,3ºC.

O recorde não seria uma novidade, uma vez que a tarde do feriado do Dia do Trabalhador (1º) foi uma das mais quentes registradas na capital paulista durante o outono, com os termômetros marcando 31,3ºC.

Segundo o Inmet, a média normal para a temperatura máxima em São Paulo nesta época do ano é de 23,4°C.

Nesta quarta-feira, a capital paulista registrou, ainda, a madrugada mais quente em maio desde 1961. A mínima foi de 20,9°C, contra 14,7°C da média normal.

São Paulo está dentro da área do alerta de "perigo potencial" emitido pelo Inmet por conta da onda de calor, que deve durar até o final desta quinta-feira.

Show de Madonna no Rio será em meio a onda de calor

A 'rainha do pop' não escapará da onda de calor : o Inmet emitiu um alerta de perigo para o estado do Rio de Janeiro, que se estenderá de quarta a domingo. Segundo o instituto, a temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período de 3 a 5 dias.

Alerta de chuvas para a região Sul

O Inmet também lançou um alerta vermelho, de "Grande Perigo", para fortes chuvas em todo estado do Rio Grande do Sul e na região mais ao Sul de Santa Catarina.

Os temporais devem seguir até o fim de semana no Rio Grande do Sul. A chuva pode ficar acima de 100mm, e pode ser acompanhada de ventos de 60 a 100 km/h, com possibilidade de queda de granizo. O alerta do Inmet cita o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

