Na noite da última terça-feira (30), uma família que estava ilhada devido às tempestades que atingem o Rio Grande do Sul foi resgatada pela FAB (Força Aérea Brasileira). O grupo estava em um imóvel com risco de desabamento e com água dentro da casa, localizado na região da Candelária. O resgate foi realizado com sucesso e as pessoas foram encaminhadas para Santa Cruz.

A operação de resgate contou com a utilização de dois helicópteros da FAB, que foram enviados ao estado gaúcho após um pedido do governador Eduardo Leite (PSDB-RS) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os temporais que assolam o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) têm deixado um rastro de destruição, com um total de 29 mortes e danos em 147 cidades, de acordo com o novo balanço divulgado pela Defesa Civil na noite desta quinta (2).

O governador Leite alertou que o número de vítimas fatais pode aumentar, caracterizando o evento como o maior desastre climático da história do estado.

Além das vítimas fatais, o estado registrou 10,2 mil desalojados até o momento. Diante da gravidade da situação, o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública nesta quarta-feira (1º) devido aos "eventos climáticos de chuvas intensas".

O decreto assinado pelo governador destaca os danos humanos, materiais e ambientais causados pelas tempestades, incluindo a perda de vidas, destruição de moradias, estradas e pontes, além do comprometimento de instituições públicas e interdição de vias públicas.

