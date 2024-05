Reprodução: Flipar Eduardo Leite classificou chuva como maior tragédia do Estado

O governador Eduardo Leite (PSDB-RS) avisou o forte temporal que atinge o Rio Grande do Sul será o "maior desastre" do estado. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (1º), o mandatário estadual também afirmou que sua gestão não terá condições de resgatar todas as pessoas por causa das condições climáticas.

"Nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates, porque está muito mais disperso nesse evento climático que a gente está vivenciando. E com dificuldades, porque ali as chuvas não cessam. O estado tem tido dificuldades para acessar as localidades", disse Leite, em comunicado feito na sede da Defesa Civil.

Por conta da dificuldade em acessar algumas áreas, Eduardo Leite também pediu que as pessoas que vivem nas cidades afetadas saiam de casa. Até o momento, o Rio Grande do Sul contabiliza 10 mortos, 21 desaparecidos e 11 feridos em decorrência das fortes chuvas , que atingem o estado desde o final de semana passado. O último boletim da Defesa Civil também trouxe a informação de 4,4 mil pessoas desalojadas e desabrigadas neste momento.

Segundo o governador, ainda há risco de rompimento da barragem Quatorze de Julho na Serra do RS. "Caso continuem as chuvas, nós podemos ter um risco real de rompimento dessa barragem. Municípios que são afetados são Cotiporã, São Valentim, Santa Bárbara, Santa Teresa, Muçum", alertou.

Pior do que 2023

"É um momento de enfrentamento como de uma guerra, que não tem um inimigo a ser combatido, mas que tem obstáculos críticos para serem superados", falou Leite, que ainda recordou das chuvas de 2023, quando 75 pessoas morreram em três temporais diferentes ao longo do ano.

"[Em 2023] Nós tivemos uma enxurrada, mas, em seguida, o tempo nos deu condição de entrar em campo para fazer socorro, resgate e salvar centenas de vidas naquelas condições. Neste momento, nós estamos tendo muitas dificuldades operacionais para colocar as equipes em campo", completou o governador.

Outros danos

- Pelotas, na Região Sul do RS: Parte de uma casa desabou sobre uma pessoa, que precisou ser resgatada dos escombros. Não houve ferimentos graves.

- Bom Jesus, na Serra: Trinta imóveis foram danificados pelo vento, resultando na distribuição de lonas para a população.

- Santa Cruz do Sul, a 152 km de Porto Alegre: 570 casas foram danificadas.

Mato Leitão, a 137 km de Porto Alegre: Nove imóveis foram destelhados devido à força do vento.

- Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre: Cinco imóveis foram destelhados.

São Leopoldo, na mesma região: Trinta imóveis ficaram sem telhado.

Cidades que sofreram prejuízos



Aceguá

Agudo

Amaral Ferrador

Arroio Grande

Barão de Cotegipe

Bento Gonçalves

Bom Jesus

Boqueirão do Leão

Cachoeirinha

Campinas do Sul

Candelária

Canela

Canudos do Vale

Carlos Barbosa

Cerro Branco

Cerro Grande do Sul

Coqueiro Baixo

Cruzaltense

Dilermando de Aguiar

Dona Francisca

Encantado

Encruzilhada do Sul

Erechim

Erval Seco

Estância Velha

Esteio

Farroupilha

Faxinal do Soturno

Guaíba

Guaporé

Herveiras

Imigrante

Ivorá

Júlio de Castilhos

Lagoão

Mariano Moro

Mato Leitão

Monte Alegre dos Campos

Montenegro

Nova Bréscia

Nova Palma

Novo Hamburgo

Pantano Grande

Parobé

Passa Sete

Paverama

Pelotas

Pinhal Grande

Piratini

Porto Alegre

Quaraí

Relvado

Restinga Seca

Rio Pardo

Roca Sales

Santa Clara do Sul

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Maria do Herval

Santa Tereza

Santana da Boa Vista

Santiago

São João do Polêsine

São Leopoldo

São Martinho da Serra

São Pedro do Sul

São Sebastião do Caí

Segredo

Sinimbu

Sobradinho

Taquara

Três Arroios

Tunas

Vale Real

Venâncio Aires

Vera Cruz

Viamão

Estradas interditadas



Segundo a Defesa Civil estadual e a Polícia Rodoviária Federal, a tempestade também provocou estragos em rodovias. Veja a lista:

Rodovias estaduais

Com alterações:

- ERS 130, KM 37/ Venâncio Aires - Bloqueio total, erosão da pista.

- ERS 431, KM 22/ São Valentim do Sul - Bloqueio total, ponte cedeu.

- ERS 421, KM 18/Forquetinha - Bloqueio total, água sobre a pista.

- RSC 153, KM 303/ Santa Cruz do Sul - Bloqueio total, deslizamento de terra.

- ERS 129, KM 78/ Encantado - Bloqueio total, deslizamento de terra.

- ERS 129, KM 66/ Acesso a Roca Sales - Bloqueio total, água sobre a pista.

- ERS 130, KM 94/ Encantado - Bloqueio total, queda de barreira.

- ERS 511, KM 04/ Arroio Grande - Bloqueio total, pista submersa.

- RSC 287, KM 135/ Candelária - Bloqueio total, pista submersa.

- RSC 453, KM 75/ Boa Vista do Sul - Bloqueio total, queda de barreira.

- ERS 348, KM 37/ Faxinal do Soturno - Bloqueio total, queda da cabeceira da ponte.

Bloqueio parcial:

- ERS 420, KM 29/ Aratiba - Bloqueio parcial, pista cedeu.

- ERS 491, KM 05/ Marcelino Ramos - Bloqueio parcial, DAER liberou em meia pista.

- ERS 431, KM 25/ São Valentim do Sul - Bloqueio parcial, a pista cedeu devido erosão.

- VRS 826, KM 11/ Alto Feliz - Bloqueio parcial, erosão do asfalto e queda de barreira.

- ERS 122, KM 36/ Bom Princípio - Bloqueio parcial, pista submersa.

Rodovias Federais

- BR 116 entre km 175 e km 181 - Bloqueio total em Nova Petrópolis - Devido às chuvas torrenciais das últimas 24 horas, a equipe de obras optou por bloquear a rodovia BR-116 em ambos os sentidos, sem previsão de normalização.

- BR 386 km 304 - em Pouso Novo - queda de barreira com bloqueio total no sentido POA x INT.

- BR 386 km 307 - em Pouso Novo - queda de barreira com bloqueio total nos dois sentidos.

- BR 386 km 311 - em Marques de Souza - queda de barreira com bloqueio total no sentido INT x POA - Trânsito em sistema de “pare e siga” pela pista contrária.

