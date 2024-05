Reprodução: Instagram Rinaldo de Borba faz cosplay de Madonna há 30 anos

Há 30 anos um cabeleireiro de Joinville, Santa Catarina, tenta se parecer cada vez mais com a Madonna . Ele já realizou procedimentos estéticos, faz maquiagens e investiu em figurinos inspirados na cantora. Desde então, ele diz ter gastado R$ 1 milhão para "corporizar" a artista.

Rinaldo de Borba, de 45 anos, é o profissional que realiza o cosplay. Segundo ele, Madonna, que vai se apresentar na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (4) , já notou sua transformação.

No ano de 2018, a cantora publicou uma foto de Rinaldo, conhecido também como Rinnaldy, com a seguinte legenda: "Humor: contrata-se show girl". A foto mostra o cabeleireiro em uma cama de hotel, vestindo um figurino muito parecido com o de Madonna.

Na época, a postagem gerou confusão, fazendo com que alguns sites publicassem a foto de Rinnaldy como se fosse a diva pop.

"Como se tivesse ganhado na loteria. Uma sensação intensa. Carrego como presente pelo meu trabalho e esforço. Ainda hoje acham que naquela foto é a Madonna", disse o cosplayer ao NSC.

Mudanças

Rinaldo afirmou que já realizou cirurgias plásticas no nariz e na pálpebra, além de preenchimentos e alterar os próprios dentes.

Segundo ele, os procedimentos não foram "muito invasivos". Além da aparência, ele estuda também os movimentos e trejeitos da cantora.

"Para você corporizar Madonna, você tem que respirar Madonna, transpirar Madonna, viver Madonna, estudar Madonna, amar Madonna. E aí você absorve isso", comenta.



"A cada pincelada de maquiagem que eu dou, a cada parte do meu figurino que eu visto, desde a lingerie até a arte final do acessório, é como se a Madonna entrasse nas minhas veias. E quando finalizo minha arte, eu me olho no espelho e digo, não, não é mais o Rinaldo, é a Madonna", diz Rinaldo.

Reprodução: Instagram Rinaldo se preparando para se transformar na Madonna





Maquiagem

Para se transformar na cantora pop, o cabeleireiro afirma que são três horas somente na parte da maquiagem. Já as vestimentas, muitas vezes levam dias para serem confeccionadas.

"A mãe natureza não foi generosa comigo. Começamos pela pele, damos uniformidade. Logo depois, a caracterização dos olhos, que são muito expressivos. Os olhos da Madonna são únicos. E aí, a gente vem para desenho de nariz, boca, contorno facial. E aos poucos, a Madonna vai criando vida dentro de mim", explica Rinaldo.

Madonna no Brasil

O show de Madonna no Brasil contará com a participação de 200 pessoas da equipe de produção, que ocuparão 90 quartos do hotel Copacabana Palace durante a estadia para os preparativos e a realização do evento.

A montagem também envolveu o transporte de 270 toneladas de equipamentos , trazidos por três aviões de carga especialmente contratados para essa finalidade. O palco terá 24 metros de frente e uma área total de 821 metros quadrados. Madonna terá à disposição três passarelas e um elevador.

Entre os itens que compõem a estrutura do show, estão três academias completas que serão montadas no hotel Copacabana Palace, onde Madonna ficará hospedada. Além disso, a cantora trouxe 45 baús repletos de roupas e acessórios de luxo, incluindo 40 luvas de boxe, conforme revelou o Portal G1.

Este será o quarto show de Madonna no Brasil, sendo os anteriores realizados em 2012, 2008 e 1993. A expectativa é que a cantora apresente seus sucessos mais recentes, além dos maiores hits de sua carreira.

