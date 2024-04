Reprodução/Instagram Madonna chegou ao Brasil na segunda-feira (29)

O show da cantora Madonna , que acontecerá no Rio de Janeiro, no próximo sábado (4), enfrentará a onda de calor que atinge várias regiões do Brasil nesta semana . Segundo a previsão do Climatempo, a máxima deve ser de 36ºC no dia da apresentação da artista.

Ainda, segundo a meteorologia, não está prevista chuva em nenhum momento dia, e a temperatura mínima deve ser 23°C.

A previsão é de que as temperaturas fiquem 5ºC acima da média para a época, que hoje é de 32ºC.

O Inmet emitiu um alerta nível laranja para uma onda de calor em partes do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e todo o Mato Grosso do Sul. O Rio de Janeiro também está sofrendo com a onda, prevista para continuar até 10 de maio, conforme o Climatempo.

O show de Madonna

O show contará com a participação de 200 pessoas da equipe de produção, que ocuparão 90 quartos do hotel Copacabana Palace durante a estadia para os preparativos e a realização do evento.

A montagem também envolveu o transporte de 270 toneladas de equipamentos, trazidos por três aviões de carga especialmente contratados para essa finalidade. O palco terá 24 metros de frente e uma área total de 821 metros quadrados. Madonna terá à disposição três passarelas e um elevador.

Entre os itens que compõem a estrutura do show, estão três academias completas que serão montadas no hotel Copacabana Palace, onde Madonna ficará hospedada. Além disso, a cantora trouxe 45 baús repletos de roupas e acessórios de luxo, incluindo 40 luvas de boxe, conforme revelou o Portal G1.

Este será o quarto show de Madonna no Brasil, sendo os anteriores realizados em 2012, 2008 e 1993. A expectativa a cantora apresente seus sucessos mais recentes, além dos maiores hits de sua carreira.

