Operação contra garimpo ilegal no Amazonas

Uma operação da Polícia Federal e mais três órgãos federais, encontraram na segunda-feira (29), mais de 70 garimpeiros vivendo em condições análogas à escravidão em Maués, no sul do Amazonas. O local é uma área de garimpo ilegal .

A operação se chama "Mineração Obscura" e foi iniciada na última sexta (26) e deve seguir até a próxima sexta (3). Participaram da ação agentes da Polícia Federal, do ICMBio, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho.

De acordo com as investigações, o garimpo ilegal em Maués produz mais de 6 quilos de ouro por dia. "Um dos garimpos mais lucrativos de toda a América Latina", disse a PF.

O local é conhecido como "garimpo de poço". Lá, os trabalhadores operam embaixo da terra, sem proteção ou equipamento.

Segundo os investigadores, havia casos ainda de servidão por dívida, "evidenciando a exploração desumana dos trabalhadores".

No local, a PF encontrou um caderno com anotações que pareciam ser sobre compras, ou dívidas, feitas pelos trabalhadores. Na lista, há cigarros, caixa de bombom, itens de higiene pessoal, caixas de bombom e de saúde, como curativos e soro fisiológico. A página é datada no 18 de abril.

Lista dos garimpeiros





Balanço da operação

Até a manhã desta quarta-feira (30), os órgãos que atuam na operação não divulgaram os nomes dos responsáveis pelo garimpo ilegal, bem como não informaram se houve prisões em flagrante e se todos os trabalhadores já foram resgatados.

A estimativa é de que um balanço seja divulgado na sexta-feira (3), após a finalização das ações no local.

