Inmet Onda de calor atinge todo o MS, MT, Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo

A semana em que se inicia o mês de maio será atípica para o outono em grande parte do país: a maioria das capitais deve registrar temperaturas máximas perto ou acima dos 30ºC nos próximos dias em 26 das 27 capitais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet reforçou o alerta para a onda de calor que continuará a atingir todo o Mato Grosso do Sul, o sul de Mato Grosso, partes de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. De acordo com o Instituto, espera-se que as temperaturas fiquem 5ºC acima da média até quarta-feira (1º).

Em São Paulo, as máximas podem chegar até 33ºC na quinta-feira (2). No Rio de Janeiro, o calor pode ser mais intenso: a previsão é de até 36ºC para a mesma data.

Chuvas no Sul

A capital Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é a única que não deve registrar altas temperaturas nos próximos dias, em decorrência da frente fria que tem causado fortes chuvas no estado - com isso, a máxima para a semana não passa de 25ºC. A Defesa Civil gaúcha informou que os temporais afetaram 14 municípios no fim de semana.

O instituto emitiu um alerta laranja para o Rio Grande do Sul que indica risco de tempestades com queda de energia e risco de alagamentos. O alerta vale até às 18h desta segunda. Santa Catarina também deve registrar fortes chuvas no início da semana.