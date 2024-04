Reprodução/redes sociais Vigilante Nivaldo Bezerra da Silva trabalhava no HR de Recife

O vigilante Nivaldo Bezerra da Silva , assassinado por um paciente no Hospital da Restauração (HR), em Recife , estava em seu último plantão. De acordo com o gerente do hospital, Petrus Andrade Lima, o homem de 66 anos estava em processo de aposentadoria.

"A família já foi comunicada, já está aqui, já está presente, recebendo apoio do hospital [...]. Ele não estaria aposentado, está em processo de aposentadoria e hoje era o último plantão dele", disse o gestor, em conversa com a imprensa, nesta sexta-feira (26).

O crime ocorreu na entrada da ala vermelha do hospital, por volta das 4h30. O paciente estava internado desde terça (23) na ala laranja, no setor de ortopedia do HR. Segundo informações da unidade, ele foi internado por fortes dores na coluna.

"Durante a troca de posto entre vigilantes, um paciente que estava internado agrediu um vigilante e tomou sua arma, desferindo um tiro no vigilante. Durante a tentativa de fuga, o paciente também foi ferido. Tanto o vigilante quanto o paciente foram atendidos aqui no HR, mas infelizmente os dois foram a óbito", contou o diretor do hospital.

Ao G1, pessoas que estavam no HR no momento do crime relataram que ouviram muitos tiros e que correram com medo. Apesar disso, o diretor da unidade negou que outra pessoa tenha se ferido no ocorrido.

Investigação

A Polícia Civil levou os seguranças sobreviventes para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, por volta das 7h. Os agentes apreenderam as armas dos trabalhadores, incluindo a que estava com o paciente.

A Polícia Civil disse que investiga o caso e que "mais informações serão repassadas em momento oportuno". Já o gestor hospitalar disse que não vai divulgar, "por enquanto", o nome do atirador.

"As investigações estão a cargo da Polícia Civil. A PM foi chamada durante o evento. E, a partir de agora, o que a gente pode dizer é que, apesar da consternação de toda a equipe, o hospital funciona normalmente. Não houve nenhum evento relacionado a esse caso", acrescentou Petrus.

