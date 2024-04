Wikimedia Commons Hospital da Restauração, em Recife - PE

Um homem que estava internado do Hospital da Restauração (HR), em Recife, matou um dos seguranças da unidade após roubar sua arma durante a troca de plantão na madrugada desta sexta-feira (26). O paciente, que não foi identificado, foi morto a tiros por outros vigilantes ao tentar fugir.

O segurança foi identificado como Nivaldo Bezerra da Silva, 66, que estava prestes a se aposentar - este plantão era o último de sua carreira. O paciente também atingiu outro vigilante, que não se feriu pois estava usando o colete à prova de balas.

O crime ocorreu na entrada da ala vermelha do hospital, por volta das 4h30. O paciente estava internado desde terça (23) na ala laranja, no setor de ortopedia do HR. Segundo informações da unidade, ele foi internado por fortes dores na coluna.

"Houve a troca de guarda. Um vigilante passando a arma para o outro. Vigilância privada. Então, na troca entre as armas [sic], houve a tomada do paciente", afirmou o diretor do Hospital da Restauração, Petrus Andrade Lima.

Nivaldo foi baleado enquanto tentava recuperar a arma roubada pelo paciente. Profissionais do hospital tentaram reanimar a o segurança, que não resistiu e morreu na emergência da unidade.

O agressor morreu quando tentava fugir do hospital. Ele chegou ao estacionamento de ambulâncias da unidade, onde rendeu um motorista e tentou sair, mas foi interceptado por outros seguranças do HR, que atiraram nele.

Ao g1, pessoas que estavam no HR no momento do crime relataram que ouviram muitos tiros e que correram com medo. Apesar disso, o diretor da unidade negou que outra pessoa tenha se ferido no ocorrido.

Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil levou os seguranças sobreviventes para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, por volta das 7h. Os agentes apreenderam as armas dos trabalhadores, incluindo a que estava com o paciente.

A Polícia Civil disse que investiga o caso e que "mais informações serão repassadas em momento oportuno".

