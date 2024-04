Reprodução: Redes Sociais Incêndio ocorreu na região central de Porto Alegre

Autoridades ainda investigam a causa do incêndio que deixou 10 mortos e 11 feridos em uma pousada em Porto Alegre nesta sexta-feira (26) .

A Polícia Civil trabalha com a possibilidade do incêndio ser acidental. Segundo o delegado Leandro Bodoia, as chamas se alastraram após um morador tentar apagá-las usando um colchão, que também pegou fogo e o propagou para uma parede de madeira.

"Não encontramos nenhum indício de incêndio criminoso. Um morador tentou apagar o fogo em um colchão, virando o colchão para apagar a chama, mas, daí, bateu na parede de madeira e se alastrou", afirmou ele, em entrevista à RBS TV, afiliada local da TV Globo.



A versão do delegado se opõe à do coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, o coronel Evaldo de Oliveira Junior. Ele disse, em entrevista, que o incêndio pode ter sido criminoso.

"Preliminarmente, se trabalha com [a hipótese de] incêndio criminoso. Estruturas da prefeitura vão entrar em cena com o proprietário para a gente fazer a realocação das pessoas que ficaram desalojadas. Trabalha-se com a possibilidade de incêndio criminoso, um indivíduo pode ter entrado na madrugada", relatou o coordenador em entrevista à Rádio Gaúcha.

A causa do incêndio ainda não foi determinada e a investigação aguarda o laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas de alastraram rapidamente devido ao fato dos quartos serem muito próximos uns dos outros, o que também impediu a saída dos moradores e hóspedes da pousada.

Veja registros do incêndio:

Negligência! 🚨



Um incêndio atingiu uma pousada na

Avenida Farrapos, em Porto Alegre. Nove pessoas morreram, sendo que oito corpos estavam completamente carbonizados. O local não possui alvará e nem Plano de Proteção Contra Incêndio (PPCI). pic.twitter.com/Lk7quGaFyi — Daiana Santos (@daianasantospoa) April 26, 2024

A pousada fica na área central de Porto Alegre, na Avenida Farrapos, entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal, no sentido Centro-bairro. A causa do incêndio ainda não foi descoberta. Segundo os bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente entre os quartos, que eram muito próximos. Ainda há desaparecidos.

Eduardo Leite lamenta o incêndio: 'nos consterna profundamente'

Nesta manhã, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares das vítimas. Segundo ele, cinco caminhões dos bombeiros combateram as chamas durante a madrugada.

"O incêndio que deixou nove mortos em uma pensão em Porto Alegre nos consterna profundamente", disse o governador em seu perfil no X.

O incêndio que deixou nove mortos em uma pensão em Porto Alegre nos consterna profundamente. O Corpo de Bombeiros mobilizou cinco caminhões e dezenas de bombeiros para combater as chamas durante a madrugada. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) April 26, 2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp