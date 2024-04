Reprodução Padre José Roberto foi baleado durante ataque armado de mãe e filho no MT

O padre José Roberto, que foi baleado durante o ataque armado de mãe e filho no interior do Mato Grosso , deu detalhes sobre o crime em entrevista ao programa 'Encontro', da TV Globo.

José Roberto havia sido convidado para almoçar com a família na confraternização na residência em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. Eles estavam jogando cartas quando a pecuarista Ines Gemilaki, 48, e seu filho, o médico Bruno Gemilaki Dal Poz, 28, invadiram a casa e começaram a atirar contra os presentes.

"Por volta das 15h, começamos uma partida e, na segunda rodada do jogo, escutei os estampidos, o Bruno atirando e gritando que era vingança pela Ines”, relatou.

O sacerdote acabou sendo ferido na mão e precisou passar por cirurgia, que foi bem-sucedida.

Além do choque em ser baleado, o padre perdeu um de seus amigos - Rui Luiz Bogo, de 81 anos - no ataque. Ele afirmou na entrevista que, apesar de estar bem fisicamente, está com o emocional muito abalado. "Perder um amigo como era o seu Rui Bogo, de uma forma tão trágica, nos abala muito", disse.

Segundo José Roberto, uma das vítimas mortas ficou caída ao lado dele. “Aquele senhor em quem ela atira, o Pilson, ele é o sogro do dono da casa. Ele caiu ao meu lado, o sangue dele escorreu e encharcou minha camisa”.

"As cenas vão vindo cada vez mais fortes na nossa mente", afirmou o sacerdote. Mesmo abalado, ele frisou que perdoa mãe e filho envolvidos no crime. "Quero perdoar tanto a Ines quanto seu filho Bruno porque o pecado cega as pessoas. (...) E nesse período de prisão, porque uma coisa é o perdão outra coisa é pagar, que esse tempo sirva para que eles se convertam."

'Chegou a abraçá-lo dias antes', diz José Roberto sobre Ines e Rui

José Roberto também falou um pouco da relação entre Ines e Rui. Segundo ele, os dois eram conhecidos de longa data e Rui chegou a ajudar Ines quando ela perdeu o primeiro marido.

Além disso, o sacerdote afirmou que soube, por uma fonte que ele não especificou, que Ines e Rui estiveram juntos 4 dias antes do crime.

"Entrei em contato com uma pessoa, que me falou que, na última quarta-feira, ela [Ines] esteve no escritório de contabilidade em que o seu Rui estava fazendo a declaração do imposto de renda e o abraçou quando saiu. Ela já conhecia seu Rui há mais de 25 anos", relatou.

Mãe e filho que mataram idosos em MT foram presos nesta terça-feira (23)



Inês e Bruno Gemilaki foram presos nesta terça-feira (23) , após se entregarem à Polícia Civil.



Mãe e filho, identificados como autores do duplo homicídio, já estavam com os mandados de prisão preventiva decretados pela Justiça após representação feita pela delegada responsável pelas investigações, Anna Paula Marien.

As prisões ocorreram após a advogada da família procurar a equipe da Polícia Civil para comunicar a intenção dos seus clientes de entregar e solicitar o acompanhamento até a fazenda, onde estavam escondidos.

Os outros dois envolvidos no crime, Márcio Ferreira Gonçalves (marido de Inês e padrasto de Bruno) e o seu irmão Eder Gonçalves Rodrigues, também foram presos na manhã desta terça-feira (23), em uma residência no município de Alta Floresta.

