Reprodução Twitter Inês Gemilaki (mãe), Bruno Gemilaki Dal Poz (filho) e Márcio Ferreira Gonçalves (marido de Inês e padrasto de Bruno)

Inês Gemilaki, de 48 anos, e Bruno Gemilaki, de 28 anos, responsáveis por matar dois idosos no interior do Mato Grosso , se entregaram à Polícia Civil nesta terça-feira (23).

Mãe e filho, identificados como autores do duplo homicídio, já estavam com os mandados de prisão preventiva decretados pela Justiça após representação feita pela delegada responsável pelas investigações, Anna Paula Marien.

As prisões ocorreram após a advogada da família procurar a equipe da Polícia Civil para comunicar a intenção dos seus clientes de entregar e solicitar o acompanhamento até a fazenda, onde estavam escondidos.

Os outros dois envolvidos no crime, Márcio Ferreira Gonçalves (marido de Inês e padrasto de Bruno) e o seu irmão Eder Gonçalves Rodrigues, também foram presos na manhã desta terça-feira (23), em uma residência no município de Alta Floresta.

O crime

Inês Gemilaki, de 48 anos, e Bruno Gemilaki, de 28 anos, entraram em uma casa no bairro Alvorada, na cidade de Peixoto de Azevedo, a 692 km da capital Cuiabá (MT), disparando tiros indiscriminadamente e atingiram Pilson Pereira da Silva, de 80 anos, e Rui Luiz Bolgo, de 68 anos, que morreram no local. O crime aconteceu no último domingo (21).

No momento do crime, oito pessoas estavam na residência. Além das duas pessoas que faleceram, uma terceira foi atingida. Trata-se de um padre da cidade. Ele passou por cirurgia e se recupera.

As investigações apontam que o crime na verdade tinha como alvo o dono da residência onde ocorria a confraternização, que teria feito ameaças públicas contra os investigados, em razão de um processo referente a um contrato de aluguel.

