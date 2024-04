Reprodução / Polícia Federal 06.10.2023 Emissão de passaporte brasileiro foi suspensa temporariamente no dia 18 de abril

A Polícia Federal (PF) retomou o serviço de agendamento para emissão de passaportes nesta quinta-feira (25). O sistema estava suspenso desde o dia 18 de abril, por suspeita de invasão ao site.

O caso segue em investigação. No entanto, após uma atualização do site, o serviço pode operar normalmente.

Após o bloqueio, a corporação pediu que os casos não emergenciais aguardassem a normalização do site. Os agendamentos previamente realizados foram atendidos normalmente na data e horário marcados, segundo a PF.

Contudo, aqueles que precisavam emitir o passaporte nos próximos 30 dias, era necessário comprovar urgência, enviando os documentos a uma unidade emissora.

