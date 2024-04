Reprodução / Polícia Federal 06.10.2023 Emissão de assaporte brasileiro é suspensa temporariamente

O agendamento para emissão de passaportes pelo site da Polícia Federal (PF) foi suspenso temporariamente nesta quinta-feira (18). A corporação apura uma tentativa de invasão ao site e para isso, precisou bloquear o serviço até segunda ordem.

Segundo nota da PF, as investigações já foram iniciadas e os agentes trabalham "para o célere reestabelecimento do serviço".

A PF diz ainda que os agendamentos previamente realizados serão atendidos normalmente na data e horário marcados. Além disso, é recomendado que aqueles que não tiverem viagem programada para os próximos 30 dias, aguarde a normalização do serviço.



Para as pessoas que tiverem urgência na emissão do passaporte nos próximos 30 dias, a PF pede que envie os documentos a uma unidade emissora.

