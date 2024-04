Reprodução: Arquivo pessoal Família diz que a jovem agora é totalmente dependente

A estudante de medicina, Larissa Moraes de Carvalho, de 31 anos, da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, está há um ano em estado vegetativo. A jovem realizou uma cirurgia ortognática para corrigir alterações nos maxilares e mandíbulas, quando teve uma parada cardiorrespiratória.

Após a operação, ela foi reanimada e ficou internada por mais de um ano, mas teve a consciência reestabelecida. Agora, ela está em tratamento domiciliar há um mês.]

A família busca por respostas. Segundo o pai de Larissa, Ricardo Carvalho, a cirurgia foi indicada a ela desde quando era criança. Por estudar medicina, ela conversou com médicos e professores sobre a cirurgia, que ela estava confiante para realizar, segundo os familiares.

“Ela procurou vários profissionais. Foram três anos em cima de pesquisas para saber qual seria o melhor profissional. A Larissa cursava medicina, então conversou com os professores também”, explicou o pai ao g1.

“Sabíamos que seria uma cirurgia longa, com anestesia geral, mas, mesmo enquanto fiquei aquelas horas ansioso esperando, não pensava em coisas horríveis”, disse Ricardo.

O caso aconteceu no hospital Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, no dia 16 de março de 2023. O hospital, o médico-cirurgião e o médico anestesista estão sendo investigados.

A família acionou o Ministério Público de Minas Gerais e, em setembro do ano passado, o promotor Jorge Tobias de Souza determinou que uma investigação fosse aberta pela Polícia Civil.

Período após a cirurgia

Segundo o pai de Larissa, após a cirurgia ela teve a parada cardiorrespiratória e foi quando ele viu a filha sendo levada por enfermeiras.

"O olho dela estava virado, mas achei que era normal, por conta da cirurgia. Fui andando na frente, para poder abrir a porta do quarto para elas entrarem, mas não pude entrar porque elas pediram que eu ficasse do lado de fora”, conta Ricardo.

"Quando abri a porta, vi uma pessoa fazendo massagem cardíaca na minha filha. Depois o enfermeiro veio me tranquilizar dizendo que ela estava bem, os batimentos já tinham retornado", completou.

O prontuário médico indica que Larissa deixou a sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) às 17h45, sendo transferida para o quarto do 9º andar da unidade, onde chegou por volta das 18h02, já em parada cardiorrespiratória. Durante esses 17 minutos, conforme relatado por familiares, ninguém notou algum problema com a paciente.

De acordo com Ricardo, a filha agora é uma pessoa com total dependência.

"Temos enfermeiros 24 horas por dia, ela precisa fazer fisioterapia e fono todos os dias, é alimentada e medicada por sonda. Também não tem o controle das necessidades fisiológicas e precisa usar fralda”, declara o pai da jovem.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.