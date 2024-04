Reprodução/Urihi Associação Yanomam Vídeo mostra momento em que garimpeiros são entregues aos agentes da Força Nacional

Um grupo de 12 garimpeiros foi capturado e entregue a agentes da Força Nacional por indígenas, nesta terça-feira (23). O caso aconteceu na região de Homoxi, no território Yanomami em Roraima, e comunicado pela Urihi Associação Yanomami (UAY).

Segundo a UAY, os indígenas escoltaram os invasores até os agentes da Força Nacional. Eles fizeram isso por estarem “presenciando o seu único meio de consumir água ser contaminado por mercúrio, em razão da presença dos garimpeiros na localidade”.

Em um vídeo que registrou o momento, é possível ver o grupo de invasores caminhando até os agentes da Força Nacional, escoltados pelos indígenas carregando flechas e espingardas.

A UAY divulgou uma nota em que afirma ter comunicado os órgãos federativos e que aguarda uma resposta sobre a retirada dos garimpeiros do local. “A morosidade da extrusão de garimpeiros nas regiões mais isoladas do território tem sujeitado suas comunidades à violência de criminosos, com especial impacto sobre os seus meios de sustentabilidade”, diz a nota.

De acordo com informações da CNN, os invasores serão levados de aeronave até a superintendência da Polícia Federal em Boa Vista ainda na manhã desta quarta (24).

Força-tarefa contra o garimpo

Em comunicado, o Ministério dos Povos Indígenas afirmou que foram feitas 442 operações de combate ao garimpo desde o fim de fevereiro, quando foi iniciada uma força-tarefa de 31 órgãos e instituições do Governo Federal sob a coordenação da Casa de Governo de Roraima.

“O Governo considera que a destruição da logística e dos materiais usados no garimpo é a forma mais eficiente de resolver a questão, aos poucos, já que se trata de um território imenso e de um problema complexo. Por isso, nos últimos dois meses, foram destruídos 75 acampamentos de garimpeiros, 263 motores usados nos garimpos, 57 geradores de energia, 17 balsas, 45 mil litros de óleo diesel e 15 toneladas de cassiterita. Também foram apreendidos 115 kg de mercúrio e 28 antenas de internet Starlink; todos itens utilizados nos garimpos”, diz a nota.

Crise Yanomami

O território indígena Yanomami é o maior do Brasil em extensão territorial, com 9,6 milhões de hectares. O avanço do garimpo ilegal tem causado uma crise sem precedentes na região, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa.

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou no início do ano que, apesar dos esforços do governo federal, a crise humanitária que assolou a Terra Indígena Yanomami, na Região Norte do país, não será resolvida tão cedo.

“Assim como foram décadas de invasão para chegar a este ponto, pode levar décadas para restabelecer tudo”, declarou a ministra.

