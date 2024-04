Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/04/2024 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (23) que a queda na popularidade registrada nas pesquisas eleitorais desde o início do mandato não o incomoda.

“Não me incomoda. Sei o que estamos fazendo, porque estamos plantando. Se a gente plantou a semente certa, sabemos o que vamos colher”, disse ele durante café com jornalistas.

Ele garantiu que segue em busca de cumprir as promessas feitas na campanha, inclusive a de reduzir o preço dos alimentos.

“Pensa que eu esqueci da cervejinha e da picanha? Não esqueci. Ainda falo até hoje que o preço da carne já baixou, e muito, mas tem que baixar mais”, completou.

Ele pontuou ainda que vão surpreender a "todos" com os números da economia em 2024.

“A economia em 2024 vaio crescer mais do que todos os analistas falaram até agora. Vai crescer porque as coisas estão acontecendo no Brasil”, afirmou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp