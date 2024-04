Reprodução / TV Band Fernando Sastre na chegada ao 30ºDP, no Tatuapé; acidente aconteceu em março e ele deixou o local





Na última quinta-feira (18), o delegado Nelson Alves foi afastado da investigação relacionada a um acidente envolvendo um Porsche que resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida em março, na cidade de São Paulo. O afastamento ocorreu do 30º Distrito Policial (DP) do Tatuapé, e o delegado passará a atuar no 81º DP de Belém.

A transferência foi motivada por críticas tanto internas quanto externas ao delegado, relacionadas à condução do inquérito, além da cobrança para que a Polícia Militar fornecesse imagens das câmeras corporais usadas pelos policiais envolvidos no caso, conforme informações do portal G1.

A investigação sobre o acidente envolvendo o Porsche ainda está em curso. Agora, o delegado Milton Burguese, anteriormente no 81º DP, ficará responsável pelo inquérito.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu uma nota negando o afastamento de Nelson da investigação, classificando a mudança como uma "mudança administrativa".

Os investigados, por meio de seus advogados, alegam que informações sigilosas do inquérito vazaram para a imprensa. Nelson foi questionado por seus superiores sobre esses vazamentos e negou qualquer envolvimento.

Até o momento, a Polícia Militar não entregou à delegacia responsável pelo caso as imagens das câmeras corporais. A Corregedoria da PM investiga se os policiais que atenderam a ocorrência falharam ao não realizar o teste do bafômetro em Fernando e permitir que ele deixasse o local do acidente.

O acidente entre o Porsche e o Sandro foi registrado por câmeras de segurança, e as imagens foram veiculadas em programas de televisão, viralizando nas redes sociais. Testemunhas relataram que o motorista do Porsche estava em alta velocidade, enquanto o limite permitido na área era de 50 km/h.

O estudante de medicina Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no Porsche como passageiro, afirmou que o motorista havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir, o que foi negado pelo empresário. Fernando responde por homicídio por dolo eventual, fuga do local do acidente e lesão corporal.

