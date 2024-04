Reprodução/Rede sociais Mulher leva cadáver para o banco e tenta sacar R$ 17 mil

Na tarde desta terça-feira (17), um vídeo circulou nas redes sociais e chocou a web . Nas imagens é possível ver uma mulher tentando fazer um morto em uma cadeira de rodas assinar um pedido de empréstimo. Agora, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso. Ela foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver.

Érika de Souza Vieira Nunes planejava sacar R$ 17 mil da conta de Paulo Roberto Braga, necessitando de sua assinatura em um termo. No entanto, as funcionárias do banco desconfiaram da situação e acionaram as autoridades. O idoso, de 68 anos, já estava falecido há algum tempo, conforme constatado pelo Samu. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A polícia está investigando se Érika cometeu furto mediante fraude ou estelionato, além de buscar esclarecer se ela contou com a colaboração de outras pessoas.



"Ela tentou simular que ele fizesse a assinatura, mas os funcionários acharam que ele estava doente e chamaram o Samu. Ele já entrou morto no banco. Ela se diz cuidadora dele, e de qualquer forma ela vai responder pelos crimes. Vamos continuar a investigação com demais familiares e entender se na data do empréstimo ele estava vivo", explica o delegado Fábio Luiz.



Aos policiais, a mulher afirma que era cuidadora do suposto tio. A polícia apura se ela é mesmo parente dele – há a suspeita de que seja prima.

A polícia investiga ainda se ela cometeu furto mediante fraude ou estelionato.

Veja o que ela disse para o cadáver:

“Tio, tá ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como."

"Eu não posso assinar pelo senhor, o que eu posso fazer eu faço.”

“O senhor segura a cadeira forte para caramba aí. Ele não segurou a porta ali agora?”

“Assina para não me dar mais dor de cabeça, eu não aguento mais.”

“Tio, você tá sentindo alguma coisa? Ele não diz nada, ele é assim mesmo."

"Se você não ficar bem, eu vou te levar para o hospital. Quer ir para o UPA de novo?”



Veja o vídeo

O que ainda falta você ver na sua vida?

No Rio de Janeiro, mulher leva cadáver para fazer um empréstimo bancário. pic.twitter.com/NHC9DMhLYQ — Elias🇧🇷💚💛 Insta: elias.profissionalcosmetics (@SousaElias40) April 17, 2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp