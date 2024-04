Facebook Marcos Vinicius Paulino assassinou Tatiéle de Cássia dos Reis Gonçalves





Marcos Vinicius Paulino, 27 anos, não demonstrou remorso ao prestar depoimento em Caconde (SP) sobre o assassinato de sua esposa, conforme relata o G1. O suspeito admitiu ter sido o responsável pela morte de Tatiéle de Cássia dos Reis Gonçalves, 37 anos, a golpes de faca. Ele alegou que cometeu o crime em um momento de irritação após ser mordido durante uma relação sexual.

O crime ocorreu enquanto a vítima estava dormindo, conforme consta no boletim de ocorrência acessado pelo Portal iG.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar encontrou o corpo de Tatiéle com perfurações no peito e no pescoço causadas por uma faca. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) confirmou que o próprio suspeito confessou o homicídio aos policiais.

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia de Caconde, e Marcos foi preso em flagrante, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Casa Branca, onde permanecerá à disposição da Justiça. A audiência de custódia está marcada para esta terça-feira (16), quando o juiz decidirá se o acusado continuará detido ou aguardará o julgamento em liberdade.

Enquanto isso, o corpo de Tatiéle foi sepultado na manhã de hoje em Botelhos, Minas Gerais, deixando familiares e amigos consternados com a tragédia.

Cidade em choque

O município de Caconde, localizado a 287 km da capital paulista e de cerca de 20 mil habitantes, está em pânico. Isto porque, há pouco mais de um ano, outro caso brutal chocou a cidade.

Em fevereiro de 2023, um homem matou a mulher e a filha de 1 ano a facadas. Além disso, o autor do crime assassinou a sua sogra a marteladas. Assim como no caso deste ano, o responsável pela barbaridade se entregou à polícia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp