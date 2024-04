Reprodução Chuvas em SC

O fim de semana trouxe instabilidade para a região Sul, com chuvas fortes provocadas por um ciclone extratropical. Nesta terça-feira (16), o ciclone continuará afetando a região. São Paulo, Minas Gerais e várias outras regiões têm alertas de chuvas intensas e ventos costeiros.

No Sudeste, são esperadas temperatura moderada e umidade alta. Rio de Janeiro e São Paulo ficarão nublados, com chance de chuva. Belo Horizonte e Vitória também terão muitas nuvens, com temperaturas entre 17ºC e 32ºC. Um alerta de chuvas intensas foi emitido para São Paulo e partes de Minas Gerais.

O mapa do Inmet mostra alertas para terça-feira (16): manchas amarelas indicam "Perigo Potencial" para chuvas intensas, enquanto as laranjas indicam "Perigo".

Ciclone no Sul

O Sul do Brasil continua sob atenção devido ao ciclone, com alertas de perigo para chuvas fortes e ventos intensos. Há risco de cortes de energia, quedas de árvores e alagamentos.

Alertas laranjas também foram emitidos para outras regiões do Brasil. No Sul, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba terão pancadas de chuva e trovoadas. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso terão muitas nuvens e chuvas isoladas. Em Campo Grande, a temperatura ficará entre 21ºC e 30ºC.

A frente fria que surge do ciclone afetará o Sudeste, trazendo temperaturas mais baixas e mais chuvas ao longo da semana.

No Centro-Oeste, tempo instável atinge Goiânia e Brasília. No Norte, haverá muitas nuvens e chuvas, mas temperaturas altas. No Nordeste, há risco de chuvas intensas na Bahia, incluindo Salvador. Previsão semelhante para o Sudeste, com possíveis chuvas isoladas.

