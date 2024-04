Tânia Rêgo/ Agência Brasil Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu preventivamente nesta terça-feira (9) uma mulher de 30 anos moradora de Contagem (MG) por suspeita de vender vídeos de sexo dela com o próprio filho, de 12 anos. De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Contagem, Mellina Clemente, o preço das gravações variavam entre R$ 10 a R$ 50.

"Foi apurado que a investigada é usuária de drogas e vendia os vídeos para sustentar seu vício. Ela é mãe de mais duas crianças”, disse a delegada.

As investigações começaram em março deste ano, após a Polícia encontrar um arquivo em que a mulher pratica sexo oral na vítima.

“Diante dos fatos, requeremos à Justiça a prisão preventiva da investigada, além de busca e apreensão em sua residência, sendo todos os mandados cumpridos hoje”, explicou Clemente.

A Polícia apreendeu aparelhos eletrônicos e a roupa íntima usada pela vítima nos vídeos. A mulher confessou o crime. Ela não possuia antecendentes criminais.

Agora, ela deve responder por estupro de vulnerável, exploração sexual de criança ou adolescente, divulgação de cena de estupro; filmar cena de sexo com criança e adolescente; expor à venda vídeo de sexo com criança e adolescente; oferecer, distribuir, publicar cena de sexo com criança ou adolescente; e armazenar conteúdo de sexo explícito com criança e adolescente.