Reprodução: Flipar A escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três cães da raça pitbull quando fazia caminhada numa avenida perto de casa, em Saquarema, na Região dos Lagos. Ela é autora de mais de cem livros infanto-juvenil.

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, atacada portrês pitbulls nesta sexta-feira (5) em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, perdeu um dos braços e uma das orelhas por conta da gravidade dos ferimentos. O braço esquerdo foi reconstruído, assim como o lábio.

O ataque aconteceu por volta das 6h. Às 6h13, bombeiros do quartel do município foram acionados para socorrer a vítima. Ela foi levada de helicóptero ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, onde foi encaminhada com urgência para uma cirurgia.

Imagens feitas por moradores logo após o ataque e divulgadas em redes sociais, mostram que a escritora ficou com várias marcas de mordidas pelo corpo.

Ao G1, uma amiga e vizinha de Roseana informou que a escritora costuma caminhar todos os dias de manhã. Ela disse que foi acordada pelos gritos de uma vizinha pedindo ajuda e que, durante o ataque, Roseana foi arrastada por pelo menos 5 metros e teve parte de um dos braços arrancada.

Essa mesma vizinha afirmou que os cachorros que atacaram a escritora já morderam outras pessoas na mesma rua.

O tutor dos pitbulls, que mora em uma casa vizinha, foi levado pela Polícia Militar para a delegacia de Saquarema, onde o caso foi registrado. Ele prestou depoimento e foi liberado logo em seguida. Até o momento, o nome dele não foi divulgado.

A Polícia Civil investiga os crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais. A Prefeitura de Saquarema informou, em nota, os cachorros foram levados pela Guarda Ambiental ao abrigo da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais do município, onde ficarão temporariamente.





Quem é Roseana Murray

Roseana Murray, nascida em 1950, no Rio de Janeiro, é graduada em Literatura Francesa pela Aliança Francesa e pela Universidade de Nancy. Sua carreira começou no início da década de 1980, quando escrevia poesia para crianças.

Com cerca de 100 obras publicadas, Roseana Murray recebeu diversos prêmios, incluindo reconhecimentos da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Além disso, a poetisa integra a Lista de Honra do Conselho Internacional sobre Literatura para Jovens (Ibby), sendo a FNLIJ sua representante no Brasil.

