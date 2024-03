Reprodução/X Mãe de Marielle Franco se surpreende com prisão de supostos mandantes

Marinete Silva falou pela primeira vez sobre a prisão de três supostos mandantes da morte da filha, a vereadora Marielle Franco, em março de 2018.

Na operação conjunta da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal foram presos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio.





Na GloboNews, Marinete não escondeu a surpresa com o envolvimento de Rivaldo Barbosa, que possuia uma relação de confiança com a família.

"A minha filha confiava nele e no trabalho dele. E ele falou que era questão de honra dele elucidar [a morte da vereadora]. Por questões óbvias, porque a Marielle, além dele confiar, a Marielle garantiu a entrada do doutor Rivaldo no Complexo da Maré depois de uma chacina para ele entrar e sair com a integridade física garantida", afirmou.

Relembre o crime

Na noite de 14 de março de 2018, Marielle e seu motorista foram vítimas de homicídio quando o veículo em que estavam foi alvo de tiros no bairro do Estácio, localizado na região central da cidade. Os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram detidos em março de 2019, um ano após os assassinatos, e são acusados pelos crimes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp