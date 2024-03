Reprodução Inmet Fim de semana deve ser de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade na cor laranja, que significa "Perigo", para o Sul do país neste final de semana. A organização também alerta para chuvas intensas em Manaus e no litoral do Nordeste e Norte. Outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, terão chuvas mais fracas.

Para este domingo (10), o Inmet prevê tempestades no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É recomendado evitar abrigar-se debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há risco de queda e descargas elétricas.

No Rio de Janeiro, haverá tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar entre 33°C e 23°C. Em São Paulo, os termômetros podem oscilar entre 29°C e 21°C.

Em Fortaleza, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com temperaturas entre 30°C e 24°C.

Manaus, também sob alerta de "Perigo", terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima será de 33°C e a mínima de 25°C, sem risco de granizo.

Florianópolis terá um domingo com céu encoberto por nuvens e chuva isolada. As temperaturas ficarão entre 30°C e 25°C.