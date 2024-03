Reprodução/Climatempo Parte do país deve sofrer com temperaturas acima da média

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre a possibilidade de o Brasil enfrentar calor e altas temperaturas a partir da próxima segunda-feira (11). Entre os dias 11 e 15, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste podem registrar temperaturas acima do habitual.

Conforme um infográfico divulgado pelo Instituto em suas redes sociais, nessas áreas os termômetros podem chegar até 40°C até a tarde de quinta-feira.

Entretanto, o Inmet esclarece que, apesar do calor intenso esperado, não se caracteriza necessariamente como uma onda de calor. Para que esse fenômeno ocorra, é necessário que as temperaturas se mantenham 5°C acima da média por cinco dias consecutivos. No caso previsto, as temperaturas devem ficar entre 3°C e 5°C acima da média ao longo do período, não se configurando como uma onda de calor.

Como março marca a transição entre o final do verão e o início do outono, as mudanças nos padrões meteorológicos podem ocorrer de forma abrupta, com variações significativas na previsão do tempo.

Apesar do aviso do Inmet, o serviço meteorológico Climatempo alertou para a chegada da onda de calor na próxima semana. De acordo com a previsão, o ar quente deve se intensificar na região do Chaco Paraguaio e norte da Argentina, áreas de alta pressão nos níveis médios da atmosfera. Isso favorece a permanência do ar quente, já que esse sistema dificulta a formação de nuvens carregadas.

O Climatempo destaca que as maiores temperaturas durante o período devem ocorrer no oeste da região Sul, sudoeste do Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo.