Reprodução Polícia Federal encontra 3 milhões de dólares em parede falsa no PR

Deflagrada nesta quarta-feira (6), a operação da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal (RF) chamada "Follow the Money" ("Siga o dinheiro", em Português) encontrou 3 milhões de dólares em dinheiro (R$ 14,9 milhões, na cotação atual) escondidos em uma parede falsa dentro de uma mansão no bairro Birigui, em Curitiba (PR).

A PF divulgou um vídeo do momento em que o dinheiro foi encontrado:

PF encontra 3 mi de dólares dentro de parede em mansão no PR



A ação contou com cerca de 200 policiais federais, 20 auditores da Receita Federal e apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC). Além disso, resultou na prisão de dois homens e em e 33 mandados de busca no Paraná, em Santa Catarina e no Ceará.

Qual o foco da investigação?

De acordo com a PF, a operação investiga supostos grupos criminosos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Conforme revelado pela investigação, o líder do grupo utilizava empresas e pessoas "laranjas" para lavagem de dinheiro e aquisição de bens. Imóveis de luxo na capital paranaense foram adquiridos em nome de empresas que não prestavam serviços, com declarações de faturamento falsas à Receita Federal.

Além disso, uma das empresas vinculadas ao grupo gastou milhões em máquinas pesadas sem, contudo, prestar os serviços correspondentes. Outra empresa, relacionada a atividades esportivas, apresentava declarações de faturamento falsas para justificar despesas pessoais do casal envolvido..

Onde o dinheiro foi encontrado?

Segundo apuração da TV Globo, a residência fica em Curitiba, no bairro Barigui. O dinheiro estava dentro de uma parede falsa. O montante foi encaminhado à Caixa Federal para contagem, mas estima-se que havia, pelo menos, US$ 3 milhões.

Alguém foi preso?



O principal alvo da operação, um empresário do ramo de transportes, construção civil e aluguel de máquinas pesadas, foi preso na região de Curitiba. Seu nome não foi oficialmente revelado. Além dele, um homem de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, também foi detido. Ambos são suspeitos de liderar um grupo envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O chefe da organização criminosa já havia sido preso anteriormente por tráfico internacional de drogas, utilizando documentos falsos para evitar detecção pelas autoridades.

O que mais foi encontrado?

Durante as investigações, a polícia identificou duas remessas de cocaína ligadas ao grupo, uma delas com 700 quilos de droga escondidos em uma lixeira de metal e outra com cerca de 800 kg em um navio rebocador na região de Santa Catarina.

Na operação de quarta-feira (6) a polícia também encontrou bolsas dentro de carros com mais de R$ 100 mil em espécie.

E quanto aos investigados?

De acordo a PF, eles tiveram seus bens bloqueados, como imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, motos aquáticas, caminhões e maquinários agrícolas, além de contas bancárias.