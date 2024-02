Reprodução Judeus e Muçulmanos podem conviver em paz





Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Tomo a liberdade de me dirigir a V.Exa. em virtude do momento que o mundo está passando.



Como líder do Brasil e pelas suas ações recentes, o senhor está em posição privilegiada no cenário internacional e ninguém tem tamanha oportunidade de contribuir efetivamente para a paz no Oriente Médio e de fortalecer a solução de dois Estados na região.

Com coragem e firmeza, o senhor defende as mulheres e crianças palestinas. A mesma altivez, no entanto, precisa ser empregada na defesa de mais de 130 reféns, inclusive um brasileiro, que permanecem com o grupo terrorista Hamas, responsável pela deflagração do conflito. O senhor os cita, mas com menor frequência, e pode fazer mais do que isso.



O Hamas, que é apoiado pelo Irã, ameaça repetir ataques bárbaros como o de 7 de outubro. Gaza e Líbano são usados como base para o lançamento de mísseis contra a população civil de Israel. Mulheres e crianças israelenses estão entre as vítimas e certamente o senhor se preocupa também com elas.

O Hamas lançou 20.000 mísseis sobre civis. O senhor pode cobrar que esses ataques não aconteçam mais e, assim, Israel poderá sair de Gaza, como fez em 2005.

A libertação dos reféns e o fim dos ataques contra civis, entre eles mulheres e crianças, são condições obrigatórias para a paz.

Para mediar a paz, há um passo de grandeza necessário, que é o senhor reparar um único ponto da sua fala: a inadequada comparação entre a situação atual dos palestinos com o Holocausto, que ofendeu Israel, o povo judeu e a muitos outros, e atrapalhou as negociações para encerrar o conflito. Essa correção pontual resolve a crise diplomática e reinicia o diálogo.

No Brasil, muitos de seus correligionários e eleitores manifestaram mágoa e tristeza com seu discurso. O impacto de suas palavras também foi negativo entre os evangélicos, sendo que a ampla maioria de nós apoia a solução de dois Estados, assim como o senhor. Hamas e Irã, por outro lado, não aceitam a coexistência pacífica das duas nações.

Sua coragem e firmeza podem ser empregadas também no convencimento do Hamas e do povo palestino, que até agora recusou todas as propostas de dois Estados que foram feitas, algo fundamental para a paz. A ideia "do Rio ao Mar" prega a extinção de Israel. Com certeza isto está fora da proposta de dois Estados, que o senhor defende.

Diante de tudo isso, trago cinco pedidos:

1) Demonstre grandeza, humildade e espírito pacificador, como recomendado por Jesus Cristo, e, sem renunciar aos compromissos e ideias que tem, reconheça que a comparação foi indevida . Isso permitirá que o Brasil atue efetivamente pela paz.

2) Seja tão firme com o Hamas quanto é com Israel e cobre dele, que o elogiou, a libertação imediata e incondicional dos reféns.

3) Cobre do Hamas compromisso em não mais atacar civis em Israel usando Gaza como base.

4) Cobre do Irã que não apoie os ataques do Hamas e do Hezbollah contra civis israelenses.

5) Leve às conversas com Irã e Hamas a necessidade de reconhecimento do Estado de Israel como parte do acordo para a criação do Estado Palestino. Só o senhor pode fazer com que aceitem essa sábia proposta.

Raphael Monteiro/Divulgação O desembargador federal William Douglas

Se o Hamas e o Irã, que o ouvem, aceitarem isso, certamente Israel cessará a guerra que faz para recuperar os reféns e evitar novos ataques.

Como cristão evangélico, creio que o senhor pode ser o bem-aventurado pacificador de quem Jesus falou no Sermão do Monte (Mateus 5). Cristãos, muçulmanos e judeus de todo o mundo serão gratos se o senhor conseguir libertar os reféns, evitar o ataque à Rafah e fazer os dois lados voltarem a negociar a coexistência dos dois Estados. Merecerá o Nobel da Paz.

Atenciosa e respeitosamente,



William Douglas*

Cidadão, professor e cristão evangélico



* William Douglas é Desembargador federal e integrante da Turma de Direito Tributário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). É professor, escritor, Mestre em Estado e Cidadania e pós-graduado em Políticas Públicas e Governo.