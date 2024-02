Reprodução/redes sociais Policial atira contra caminhonete, no Tocantins

Um policial civil do Distrito Federal foi gravado atirando contra uma caminhonete dentro de um condomínio de luxo em Araguaína, no Tocantins, após uma briga de trânsito. O caso foi registrado nessa segunda-feira (19).

No vídeo, é possível ver o momento em que o policial atira em direção a uma Hilux, onde estava um casal – a vítima, um homem de 42 anos, e sua esposa de 39 anos.

As informações indicam que o policial tentou ultrapassar o veículo do casal, que trafegava a 30km/h – limite permitido pelo condomínio –, mas, ao não conseguir, começou a buzinar. Em resposta, a vítima também teria buzinado, momento que uma perseguição foi iniciada. Nas imagens, é possível ver o suspeito atirando contra o pneu do veículo e, depois, contra o vidro frontal do carro.

Veja o vídeo:

O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela Polícia Militar, mas, segundo a Polícia Civil, o policial responderá por lesão corporal e dano. A vítima teve ferimentos leves, ocasionados pelos estilhaços do vidro quebrado.

O nome do policial não foi divulgado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Tocantins informou que não havia elementos para prisão em flagrante. "Assim, após os procedimentos de praxe, o suposto autor foi liberado em seguida e responderá ao inquérito em liberdade". A arma do policial foi entregue à polícia.