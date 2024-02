Governo de SP/Divulgação As ações da PM no litoral de São Paulo contabilizam 26 vítimas





Três homens morreram em uma ação da Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (16) em Guarujá, no litoral de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma das vítimas é Rodrigo Pires dos Santos, apontado como líder do PCC na região.

A vítima e os outros dois homens teriam trocado tiros com os policiais às 5h50 em um condomínio no bairro Santa Cruz dos Navegantes.

Segundo a SSP, Rodrigo, também conhecido como Danone, tinha envolvimento com tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime e em atentados contra agentes públicos.

Danone é suspeito de ter matado um sargento em 2012 e foi flagrado atirando contra uma embarcação da Receita Federal em 2015. Em novembro de 2023, após uma operação da Polícia Civil com a Marinha, foram localizados em sua casa um fuzil, duas pistolas e entorpecentes.

O nome dos outros dois homens não foi divulgado. As ações da PM no litoral de São Paulo contabilizam 26 vítimas desde o assassinato de Samuel Wesley Cosmo, policial da Rota que foi morto com um tiro no rosto durante patrulha em Santos.