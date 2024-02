Agência Brasil - 10.11.2023 Mauro Vieira

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), da oposição, solicitou que o chanceler Mauro Vieira seja convocado para depor na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado devido às declarações de Lula comparando a ação militar israelense na Faixa de Gaza ao Holocausto . O pedido foi feito nesta segunda-feira (19), enquanto o ministro das Relações Exteriores está no Rio de Janeiro para a reunião do G20.

"A fala gerou forte repercussão internacional, e provocou o início do que pode ser uma grave crise diplomática entre Brasil e Israel. Tal foi o impacto negativo, que o governo de Israel declarou o presidente brasileiro persona non grata", afirmou o senador, no requerimento.

No domingo (18), Lula foi duramente criticado, especialmente pelo governo israelense , após comparar as ações militares de Israel contra o grupo Hamas na Faixa de Gaza com o Holocausto, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. A declaração foi feita em uma coletiva de imprensa na Etiópia, durante uma viagem pela África.



A declaração resultou em uma crise diplomática com Israel, com o embaixador brasileiro no país sendo convocado após ter sido levado ao Museu do Holocausto por representantes israelenses. Também nesta segunda-feira, Lula foi declarado persona non grata pelas autoridades locais.

A Frente Parlamentar Evangélica emitiu uma nota repudiando as declarações de Lula, afirmando que a comparação equivale a provocar um "conflito ideológico desnecessário". O grupo, que conta com mais de cem deputados, também considerou as declarações como "desequilibradas" e afirmou que elas "não representam o pensamento da maioria dos brasileiros".