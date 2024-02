Presidencia Ucrânia - 02.08.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

Nesta sexta-feira (16), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou Vladimir Putin de ter "matado" seu principal opositor, o líder russo Alexei Navalny , em uma prisão.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, o mandatário ucraniano afirma que Putin “não se importa com quem morre, desde que mantenha sua posição”.

“Acabo de se saber que Alexei Navalny morreu em uma prisão russa. Obviamente, ele foi morto por Putin, como milhares de outros que foram torturados por causa desta criatura. Putin não se importa com quem morre, desde que ele mantenha sua posição”, publicou Zelensky. Ele adicionou, ainda, que Putin deve ser obrigado a "perder tudo e ser responsabilizado pelas suas ações".

O ucraniano está participando Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Líderes e representantes reagem à morte de Navalny

Além de Zelensky, outros representantes se pronunciaram sobre a morte de Navalny . Grande parte deles aponta que o opositor foi morto logo após demonstrar resistência ao regime russo e ao Kremlin.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirma que a morte de Navalny reforça a "fraqueza e podridão" do sistema construído por Vladimir Putin. “Durante mais de uma década, o governo russo processou, envenenou e prendeu Alexei Navalny. Além disso, a sua morte numa prisão russa e a fixação e o medo de um homem apenas sublinham a fraqueza e a podridão no coração do sistema que Putin construiu”, disse.

A vice-presidente estadunidense, Kamala Harris, disparou que “a Rússia é responsável” pela morte. “Trata-se, evidentemente, de uma notícia terrível, que estamos tentando confirmar”, afirmou na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. “Se for confirmado, será mais um sinal da brutalidade do Presidente russo, Vladimir Putin”, salientou.

Já o presidente do Conselho da União Europeia (UE), Charles Michel, declarou que a UE responsabiliza o regime russo pela morte 'trágica' de Navalny que, segundo Michel, lutava por valores de democracia e liberdade.

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, não só pontuou a "brutalidade sem precedentes do regime russo", como também alegou que Navalny enfrentou condições duras e desumanas na cadeia.

Já o ministro francês das Relações Exteriores, Stephane Sejourne, publicou em suas redes sociais que Navalny "pagou com a vida" o preço pela oposição ao sistema russo. "A morte dele em uma colônia penal nos relembra a realidade do regime de Vladimir Putin".

Alexei Navalny, um dos principais opositores de Putin, morre aos 47 anos na prisão

Na manhã desta sexta (16), o serviço penitenciário da Rússia informou a morte do principal opositor do presidente Putin, Alexei Navalny, aos 47 anos. Ele foi detido sob a acusação de "extremismo” no distrito autônomo de Yamal-Nenets.

Até o momento, a causa da morte de Alexei Navalny não foi divulgada. Em nota, as autoridades afirmam que ele "sentiu-se mal depois de uma caminhada e quase imediatamente perdeu a consciência".