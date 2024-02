Reprodução Arthur Lira na sessão solene da promulgação da Reforma Tributária

Durante o carnaval, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), utilizou aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar entre Rio de Janeiro e Salvador, participando de festividades em ambas as cidades. A informação foi revelada pelo jornal O GLOBO.

Na manhã de sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro, Lira partiu de Brasília para Salvador, a convite do colega de Casa Elmar Nascimento (União-BA), desembarcando na capital baiana no início da tarde. À noite, compareceu a uma festa do deputado federal, cotado para sucedê-lo na liderança da Câmara em 2025, e juntos participaram do bloco Vumbora, no circuito Barra-Ondina, com Bell Marques.

De acordo com registros da FAB, Lira permaneceu em Salvador até a manhã de segunda-feira de carnaval, quando seguiu para o Rio de Janeiro, também em uma aeronave da Força, chegando ao Aeroporto Internacional do Galeão pouco depois do meio-dia. Na noite seguinte, ele acompanhou o desfile das escolas de samba do grupo especial na Sapucaí.

Todos os deslocamentos foram justificados pela FAB por questões de segurança, transportando oito passageiros nos trajetos Brasília-Salvador e Salvador-Rio de Janeiro. A FAB não divulga a lista de passageiros. Procurado pela sua assessoria, Arthur Lira ainda não respondeu ao contato do GLOBO.

Enquanto esteve no Rio, Lira compartilhou fotos com aliados como o deputado federal Doutor Luizinho (PP-RJ) e o deputado estadual Márcio Canella (União-RJ), agradecendo à escola Beija-Flor de Nilópolis por homenagear Maceió, capital do seu reduto político.

"Hoje, sinto imenso orgulho de prestigiar Maceió brilhando na Sapucaí com o enredo da @beijafloroficial! Este momento histórico não só fortalece o incentivo ao turismo e gera renda para os alagoanos, mas também nos permite exibir com orgulho nossas raízes ao mundo. Viva o carnaval e celebremos juntos a rica história e cultura de Maceió!", afirmou, em uma publicação feita nesta terça-feira.



Na manhã de 12 de fevereiro, às 6h15, Lira embarcou para Campinas, no interior de São Paulo, pousando às 7h05.