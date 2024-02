Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)











A cidade de São Sebastião recebeu a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , nesta quinta-feira (15). O governo paulista entregou a escola Plínio Gonçalves de Oliveira um ano após ter sido atingida pelas fortes chuvas que assolou o litoral norte.

A escola vai receber mais de 630 alunos diariamente ao longo do ano letivo. Na rede estadual, serão 255 alunos, enquanto no ensino municipal são 380 matriculados. A unidade escolar, localizado em Juquehy, havia sido destruída parcialmente durante as chuvas em fevereiro do ano passado.











Foi feito um investimento de R$ 13,1 milhões para sua reconstrução, que foi executada em oito meses. De acordo com o governo paulista, a previsão inicial dos custos da obra giravam em torno de R$ 22 milhões, ou seja, houve uma redução de custos de mais de 40%. O uso de estruturas modulares e aproveitamento de uma parte da escola já existente foram cruciais para a redução de custos.

Freitas anunciou também a construção de mais escolas, com mais conectividade e climatização. O governador ainda anunciou a construção de uma nova sede para a escola municipal Professora Nair Ribeiro de Almeida, que deve ser entregue em fevereiro de 2025. Serão atendidos 655 alunos do ensino fundamental e 170 crianças na creche.

Além disso, o Governo de São Paulo anunciou que novas residências serão entregues na data que completa um ano da tragédia que assolou a população de São Sebastião. Serão entregues 518 apartamentos e todos que perderam suas casas serão contemplados com os novos imóveis.