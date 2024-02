Nelson Jr./SCO/STF Ministro do STF Alexandre de Moraes





Nesta sexta-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela condenação de 12 réus pelos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e destruídas. As penas propostas pelo relator variam de 12 a 17 anos de prisão.

As denúncias, oferecidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), estão sendo julgadas de forma individual no plenário virtual do STF, com prazo para inserção de votos até 9 de fevereiro. As defesas dos réus solicitaram a rejeição das acusações e a absolvição por falta de provas.

Os réus enfrentam acusações que incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa.





A maioria dos ministros do STF concordou que houve uma clara intenção por parte de uma multidão de tomar ilicitamente o poder, utilizando meios violentos para derrubar um governo democraticamente eleito. A Corte também ressaltou que os ataques configuraram o chamado crime de multidão, em que um grupo comete uma série de crimes, influenciando a conduta uns dos outros.

Até o momento, o STF já condenou 30 acusados pela PGR, com penas que variam de 3 a 17 anos, a maioria por crimes como golpe de estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação armada.

Além dos 12 réus julgados nesta sexta, o Supremo continuará julgando mais 29 denunciados pela PGR por participação nos atos golpistas até segunda-feira (5).

Os 12 réus em julgamento são:

1 - Layton Costa Cândido Nunes

2 - Tiago Mendes Romualdo

3 - Watlila Socrates Soares do Nascimento

4 - Leonardo Silva Alves Grangeiro

5 - Marcelo Cano

6 - Jorge Luiz dos Santos

7 - Juvenal Alves Albuquerque

8 - Gabriel Lucas Lott Pereira

9 - Robinson Luiz Filemon Pinto Junior

10 - Lucivaldo Pereira de Castro

11 - Marcos dos Santos Rabelo

12 - Manoel Messias Pereira Machado