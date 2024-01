Reprodução Cachorro caramelo é gravado "furtando" lojas

Câmeras de segurança gravaram um cachorro caramelo "ladrão". em Franca, cidade do interior de São Paulo. Ele foi flagrado "furtando" objetos de três lojas em Franca, cidade do interior de São Paulo.

Os "delitos", que ocorreram no período de um mês, foram uma pele de bumbo de bateria, um perfume e um pacote de bolachas.

Veja o vídeo:



🚨VEJA:



Doguinho caramelo 'rouba' 3 lojas em menos de 1 mês em Franca, flagrado 'levando' bolachas e perfume em São Paulo.



Nas imagens, é possível ver o cachorro na loja de instrumentos musicais, em uma perfumaria e numa padaria. As funcionárias da loja de instrumentos precisaram da ajuda de pedestres para recuperar o item furtado.

Comerciantes do centro de Franca disseram à imprensa local que o cachorro caramelo analisa as lojas e aproveita oportunidades sem que as pessoas percebam.