FAB/Divulgação Um avião foi interceptado a tiros por um caça da Força Aérea Brasileira, quando sobrevoava área yanomami

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, nessa segunda-feira (29), um avião suspeito que sobrevoava as proximidades de uma Terra Indígena Yanomami, a cerca de 110 km de Boa Vista, em Roraima. Os militares atiraram contra a aeronave depois do descumprimento de ordens militares pelo piloto.

Segundo a FAB, o avião interceptado é um Cessna 182. A aeronave estava sob suspeita de tráfego aéreo ilícito na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ZIDA), criada para combater o garimpo ilegal nas terras indígenas da região Norte do país.

Os agentes da FAB alertaram ao piloto que seria necessária a verificação de dados de voo. O piloto, então, foi avisado que a rota deveria ser alterada por determinação da Defesa Aérea.

Ao descumprir as regras, os militares enviaram uma nova mensagem ao piloto suspeito, afirmando que duas rajadas de tiro de aviso seriam disparadas para alertá-lo. Após os disparos, a aeronave foi pousada em uma pista de terra, mas o piloto fugiu logo em seguida. Um helicóptero H-60 Black Hawk levou militares do Grupamento de Segurança e Defesa da Base Aérea de Boa Vista e agentes da polícia federal até o local.

O avião foi vistoriado e apreendido pela Polícia Federal (PF). De acordo com o sistema de Consultas ao Registro Aeronáutico Brasileiro, a matrícula da aeronave interceptada pela FAB está cancelada desde maio de 2022. O avião também está com as operações negadas para táxi aéreo.

FAB/Divulgação Avião interceptado pela FAB foi apreendido pela PF