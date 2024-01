Reprodução: Arquivo pessoal Casa de Carlos Bolsonaro após oepração da PF

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) , mostrou nesta terça-feira (30) imagens da sua residência revirada após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão na casa do parlamentar na manhã de ontem (29).

Carlos Bolsonaro se tornou alvo da PF pela suspeita de ter recebido materiais obtidos ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) .





Em vídeo postado no X nesta manhã, o vereador comenta: “Tudo aberto”. Os mandados foram cumpridos na casa do parlamentar, localizada na Barra da Tijuca, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e em Angra dos Reis (RJ), onde ele estava.

Cheguei há pouco em casa com muitas coisas reviradas e largadas abertas. Aos poucos reorganizando tudo. pic.twitter.com/vhyqPwQS2l — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 30, 2024





“Cheguei há pouco em casa com muitas coisas reviradas e largadas abertas. Aos poucos reorganizando tudo”, escreveu o segundo filho de Jair Bolsonaro na legenda do vídeo.





Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos: um em Angra dos Reis, cinco no Rio de Janeiro, um em Brasília, um em Formosa (GO) e um em Salvador (BA).

Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático alheio e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial.