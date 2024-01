Geraldo Magela/Agência Senado Além de embaixador, também foi ministro de Assuntos Estratégicos no segundo governo Lula





Morreu nesta segunda-feira (29) o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, aos 84 anos. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. No segundo governo Lula (2007-2010), Guimarães foi ministro-chefe na pasta de Assuntos Estratégicos.

Ao prestar condolências devido a morte de Guimarães, o presidente Lula (PT) disse que o embaixador foi um dos mais importantes diplomatas de sua geração: “Tive o prazer e a honra de conviver e trabalhar com Samuel nos meus dois primeiros mandatos como presidente da República e depois como ex-presidente. Nesse momento de despedida, meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, alunos e colegas de Samuel Pinheiro Guimarães.”





Biografia

Samuel se graduou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Brasil (atual UFRJ). Após isso, ingressou para o Itamaraty em 1963. Na carreira diplomática, exerceu a função de secretário-geral das Relações Exteriores durante seis anos.

Já foi nomeado alto-representante Geral do Mercosul, suas funções eram a articulação política, formulação de propostas e representação das posições comuns do bloco.

Guimarães era conhecido por suas opiniões contundentes que prejudicou sua carreira pública. Na ditadura militar, foi exonerado da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) por não concordar com a interferência da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Ainda na ditadura, saiu do posto de vice-presidente da Embrafilme em meio uma crise gerada pelo filme "Pra frente, Brasil" – que criticava a tortura aos presos políticos no Brasil.