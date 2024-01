Reprodução/Flipar Suzane von Richthofen tem hoje 39 anos e cumpre a pena em regime aberto





Depois de deixar a penitenciária feminina de Tremembé (SP), em janeiro do ano passado, se mudar para Angatuba, Suzane Von Richthofen declarou à Justiça que tem um novo endereço em Bragança Paulista, no interior do estado. Neste sábado (27), ela deu à luz ao primeiro filho em Atibaia. Ambos passam bem.





Suzane já era vista com frequência na cidade, a 87km da capital, mas só oficializou sua mudança em dezembro de 2023, transferindo o processo de execução penal para a Comarca de Bragança Paulista.

Informar seu endereço de residência foi uma das exigências da Justiça para permitir que Suzane recebesse liberdade condicional, além de fazer acompanhamento psiquiátrico e psicológico.