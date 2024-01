Trabalho infantil: MS foi o estado que mais resgatou crianças e jovens Em 2023, foram 2.564 afastamentos no Brasil e 372 somente no Mato Grosso do Sul, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

