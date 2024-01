Departamento de Estradas e Rodagem (DER) - 25/1/2024 Rodovia Mogi-Bertioga teve queda de uma barreira e pedra no km 84, trecho de serra para o litoral paulista

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), que liga a cidade de Mogi das Cruzes (SP) a Bertioga, litorial norte de SP, está interditada desde a noite de quarta-feira (24). As fortes chuvas registradas na região causaram queda de barreira e pedra no km 84, no trecho de serra.

O bloqueio inicial estava entre os kms 69 e 98. Mas, devido ao aumento de fluxo de veículos, ele foi estendido e agora começa no km 63.

Os motoristas que planejam seguir em direção ao litoral paulista devem usar como rotas alternativas o Sistema Anchieta-Imigrantes e a rodovia dos Tamoios (SP-99) —onde, porém, há bloqueio na Serra Antiga e é realizada uma operação especial de Pare e Siga pela Serra Nova.

Quando a rodovia será liberada

Não há prazo exato para a liberação da pista. Há uma pedra na via, com cerca de 9 metros de comprimento e 3 de altura, sendo necessária a detonação, para posterior remoção.

Depois que isso ocorrer, ainda deve ser feita a avaliação aérea da encosta. Se continuar chovendo, a Polícia Militar Rodoviária estima que a liberação da rodovia só ocorra na sexta (26).