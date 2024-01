REPRODUÇÃO/WHATSAPP Tanque em que houve explosão na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca, Pernambuco

Um incêndio atingiu a Refinaria Abreu e Lima (Rnest) nesta quinta-feira (25), em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, e provocou a explosão de um tanque. Trabalhadores ficaram feridos, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo e Gás Natural (Sindipetro-PE/PB). As informações são do g1.

Segundo trabalhadores que não quiseram se identificar, o acidente aconteceu por volta das 15h30, num tanque cujo tipo é conhecido como "maracanã". O Sindipetro também informou que a explosão aconteceu durante uma atividade nesse tanque, que estava em manutenção.

Ainda de acordo com o sindicato, quatro trabalhadores ficaram feridos e foram levados para o Hospital Dom Helder Câmara e o Hospital Hapvida, ambos no Cabo de Santo Agostinho, e para o Hospital da Restauração, no Centro do Recife. Eles tiveram queimaduras de primeiro e segundo graus, além de escoriações.