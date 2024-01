FOTO: AGÊNCIA BRASIL Recorde de sensação térmica assusta os cariocas





No último fim de semana, a cidade do Rio de Janeiro foi atingida por fortes chuvas, causando desastres por toda parte . Agora, as fortes ondas de calor se tornaram um problema para a população carioca. Na manhã desta quarta-feira (17), às 11h45, a sensação térmica chegou aos 59,5°C na estação Guaratiba, zona oeste da capital.

Desde o início do verão, essa foi a maior marca registada pelo Centro de Operações Rio, responsável pela medição. O recorde até então pertencia ao dia 15 de janeiro, quando havia batido os 58,4°C. As três maiores sensações térmicas deste verão até então pertencem à cidade de Guaratiba:

• 59,5°C, 17/01 às 11h45

• 58,4°C, 15/01 às 12h20

• 55,6°C, 16/01 às 12h10







Por meio das redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro vem alertando a população carioca sobre os problemas relacionados às altas temperaturas e como minimizá-los.

☀️ Calor brabo, cuidado redobrado!



Confira nas imagens os cuidados que você deve tomar para evitar ficar mal por conta das altas temperaturas. Cuide de você e dos que estão ao seu redor! pic.twitter.com/14lwqb5RTl — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) January 17, 2024