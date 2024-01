Reprodução / TV Globo Ruas do Jardim América, na Zona Norte do RJ ficaram alagadas e pessoas tiveram que usar botes no fim de semana

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do RJ informou que há mais de 9 mil pessoas desalojadas no estado, além de mais de 300 pessoas desabrigadas e, no total, mais de 15 mil pessoas afetadas pelas chuvas do fim de semana nas cidades de Belford Roxo, Jeperi, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo e São João De Meriti.

As informações são parte de um balanço parcial divulgado pela Secretaria na tarde desta terça-feira (16).

O balanço de desabrigados e desalojados é considerado parcial porque os dados são enviados pela prefeitura de cada município afetado e podem mudar com a chegada de novas informações.

A pasta informou ainda que os municípios também são responsáveis pelo processo de análise de elegibilidade e cadastramento das famílias aptas ao Cartão Recomeçar.

Após a conclusão do levantamento de famílias elegíveis ao Recomeçar, será possível apresentar o quantitativo de pessoas e municípios atendidos pelo programa, que distribui cartões de débito em parcela única de R$ 3 mil, voltados para compra de material de construção, mobiliário residencial e eletrodomésticos.

Situação de emergência na Baixada Fluminense

Desde o fim de semana, diversos municícipios do estado estão entrando em estado de emergência devido aos estragos causados pelas chuvas.

Até a tarde desta terça-feira (16), sete cidades da Baixada Fluminense estavam na lista. São elas:

> Belford Roxo;

> Duque de Caxias;

> Mesquita;

> Nilópolis;

> Nova Iguaçu;

> Rio de Janeiro (capital);

> São João de Meriti.