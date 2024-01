Divulgação/Corpo de Bombeiros de MG Colisão entre carro e ônibus deixa 8 mortos em MG

Oito pessoas morreram em um acidente na tarde desta sexta-feira (12) na BR 116, na altura da zona rural da cidade de Campanário (MG). A colisão envolveu um ônibus de turismo e uma Chevrolet Veraneio.



Os seis passageiros do carro morreram. Dentre os 45 passageiros do ônibus, dois óbitos foram confirmados. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

A batida aconteceu depois de uma peça do carro sair e o motorista perder o controle do veículo, invadindo a contramão e atingindo o ônibus de frente, fazendo com que ele caísse dentro do Rio Itambacuri, em uma queda de dez metros.



Reprodução Colisão fez ônibus cair de ponte

O ônibus de turismo tinha saído de Novo Cruzeiro (MG) e ia rumo a Piracicaba (SP).



Além dos oito mortos, dezenas de pessoas ficaram feridas e foram socorridas por hospitais da região. Muitas vítimas foram retiradas do local do acidente por terceiros, enquanto outras foram socorridas pelos bombeiros.