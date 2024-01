Rovena Rosa/Agência Brasil Segundo o Inmet, a temperatura deve chegar a 34ºC na capital paulista nesta quinta-feira (11), mas não deve ultrapassar 28ºC no resto da semana.

São Paulo deve enfrentar muitas pancadas de chuva até domingo (14) devido ao clima quente e alta umidade nesta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve chegar a 34ºC na capital paulista nesta quinta-feira (11), mas não deve ultrapassar 28ºC no resto da semana.

As tempestades dos últimos dias colocaram São Paulo em estado de atenção. Com as fortes chuvas, rajadas de vento e trovoadas, muitas árvores caíram na capital — o Corpo de Bombeiros registrou 150 chamados na terça-feira (9) e 200 na segunda-feira (8) a respeito de queda de árvores em diferentes pontos da cidade.

Os chamados se concentraram na Zona Sul, nos bairros de Moema, Itaim Bibi, Bela Vista, Vila Mariana, Jardim Paulista, Vila Maria e Pinheiros.

Em uma das tempestades, uma estrutura metálica que era usada nas obras de manutenção da marquise do parque Ibirapuera foi derrubada e atingiu quatro pessoas.

Os bombeiros informaram que duas vítimas foram socorridas pela ambulância da concessionária responsável pelo parque. Uma delas teve ferimento nos membros superiores e a outra está com suspeita de fratura na costela. As outras duas vítimas também foram atendidas pelos bombeiros, sendo uma com escoriações e outra que não teve o estado de saúde revelado.