Reprodução/redes sociais Os quatro jovens foram encontrados sem vida no carro

A perícia das forças de segurança de Santa Catarina identificou a causa da morte dos quatro jovens encontrados sem vida em uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú no dia 1º de janeiro. Segundo o laudo, eles morreram asfixiados por monóxido de carbono.



As investigações apontam que houve um vazamento de gás no automóvel, que teria sido causado por modificações irregulares no sistema de escapamento. A Secretaria de Segurança Pública confirmou nesta sexta-feira (12) a informação. As autoridades já suspeitavam da causa da morte.

A Polícia Científica realizou 18 exames periciais no corpo das vítimas e no automóvel. Além disso, testemunhas, familiares e os donos de oficinas mecânicas de customizações foram ouvidos.

Na próxima semana, o responsável por uma oficina em Minas Gerais e três mecânicos serão interrogados. Segundo as autoridades, eles devem ser responsabilizados, sendo acusados por homicídio culposo. A acusação se deve pelas alterações irregulares encontradas no automóvel.

De acordo com as investigações, houve a substituição do catalisador por um equipamento manufaturado. Além disso, ele teria sido instalado de forma irregular, com falhas na solda. A perícia aponta que o equipamento rompeu, causando o vazamento de monóxido de carbono.

O gás acabou sendo levado para dentro do veículo através do ar-condicionado, asfixiando as vítimas.

Nos exames de sangue, a concentração de monóxido de carbono estava com índices próximos ou superiores a 50. O valor é considerado como altamente letal.

A namorada de uma das vítimas encontrou os quatro desacordados dentro do veículo. Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos, e Nicolas Kovaleski, de 16 anos, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

O SAMU e o Corpo de Bombeiros chegaram ao local para resgatar as vítimas, mas foi constado que elas estavam em parada cardiorrespiratória.